Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю выросло на 5%

ЖЕНЕВА, 7 апреля. /ТАСС/. Более 4 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 5% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 11%. Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В глобальном плане шестую неделю подряд продолжался рост заболеваемости ковидом. На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 4 млн новых случаев", - отметила организация, добавив, что за семь дней умерли более 71 тыс. человек, что на 11% больше, чем за предыдущие семь дней.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 29 марта по 4 апреля в мире было зарегистрировано 4 038 292 заразившихся и 71 355 летальных исходов. По состоянию на 4 апреля всего насчитывалось 130 459 184 случая инфицирования и 2 842 325 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 29 марта по 4 апреля был в Юго-Восточной Азии (на 36%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 25%) и Восточном Средиземноморье (на 10%). Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 46%), Северной и Южной Америке (на 15%), Восточном Средиземноморье (на 7%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 5%), Европе (на 2%), но при этом она сократилась в Африке (на 20%).

В Европе за семь дней заразились более 1,6 млн человек и умерли более 24 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 37 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 592 тыс. заразившихся, умерли более 4 тыс. человек.

В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 513 тыс. Далее следуют Бразилия (более 513 тыс. новых случаев), США (более 444 тыс.), Турция (более 265 тыс.), Франция (более 244 тыс.), Польша (более 187 тыс.), Италия (более 137 тыс.), Германия (более 112 тыс.), Украина (более 101 тыс.), Аргентина (более 82 тыс.), Иран (более 73 тыс.) и Россия (более 61 тыс.).