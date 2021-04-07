Эксперт: загрузка отелей Крыма на июль-август уже составляет до 90%

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Закрытые границы и скидки при раннем бронировании привели к тому, что загрузка крымских отелей на пиковые месяцы курортного сезона уже составляет до 90%, сообщил ТАСС глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

"Хочу сказать, что глубина бронирования довольно высокая. У многих популярных санаториев категории 3-4 звезды, отелей - 4-5 звезд уже практически закончились места на июль-август. Если рассматривать Южный берег Крыма, это отели Большой Ялты и Алушты, я думаю, что 70-90% [загрузка]", - сказал собеседник.

Зелинский отметил, что наблюдается нетипично высокая нагрузка на апрель и май. "Есть колебания. В межсезонье популярны отели, где есть бассейны, крытые спа-зоны. У них забронировано по 50-90% мест, у некоторых уже есть стопы (прекращение продаж ) на апрель-май", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, причиной более высокого, чем обычно, спроса стали три фактора. Главный из них - закрытые из-за пандемии границы и недоступность зарубежных курортов. Весной туристов стимулирует программа кешбэка, по которой можно вернуть часть заплаченной за путевку суммы, а летние бронирования так активно ведутся, потому что многие отели применяют динамическое ценообразование: чем раньше оплатишь поездку, тем дешевле она обойдется. Кроме того, сформировался отложенный спрос из-за россиян, которые так и не решились отправиться на отдых в прошлом году из-за нестабильной ситуации, вызванной коронавирусом.

Он уточнил, что спрос на отдых на южном побережье традиционно самый высокий. Курорты восточной части полуострова (Судак, Новый Свет, Коктебель, Феодосия) больше востребованы летом, так как пока ориентированы, в первую очередь, на пляжный отдых. В свою очередь Западный Крым исторически специализируется на санаторном отдыхе, и в межсезонье в этом году там также фиксируют повышенный спрос.

"Но самое серьезное оживление - это южный берег Крыма, потому что там традиционно лучше климат, в межсезонье теплее, красивая очень природа, высокая концентрация достопримечательностей и также высокая концентрация хороших отелей и санаториев уровня 3-5 звезд на любой вкус", - добавил Зелинский.

Туризм в Крыму

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом сезоне вновь прогнозируется рекорд - порядка 8 млн туристов.