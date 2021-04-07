Суд обязал мэрию Владивостока обеспечить жильем семью, которой 50 лет искали квартиру

ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля. /ТАСС/. Суд обязал администрацию Владивостока предоставить жилье местной жительнице и ее семье, для которых власти почти 50 лет не могли найти подходящую квартиру, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Установлено, что с 1972 года по настоящее время семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. В течение почти 50 лет муниципалитет не мог найти им подходящую по площади квартиру. В целях защиты жилищных прав женщины и ее семьи прокуратура города Владивостока обратилась в суд с иском о возложении обязанности на администрацию города Владивостока предоставить жилое помещение по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам", - говорится в сообщении.

Пока рассматривалось дело, два члена семьи умерли, поэтому площадь необходимого жилья уменьшилась до 72 кв. м. Ленинский суд Владивостока полностью удовлетворил требования прокурора. Уточняется, что прокурор проконтролирует исполнение судебного акта.