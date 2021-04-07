Первый всероссийский космический диктант пройдет на ВДНХ в Москве 11 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Всероссийский космический диктант впервые пройдет 11 апреля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ВДНХ.

"В преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина, 11 апреля в 10:00 по московскому времени, состоится первый всероссийский космический диктант. Его проведет центр "Космонавтика и авиация" в партнерстве с Mail.ru Group на ВДНХ. Принять участие в акции можно будет на офлайн-площадках в разных регионах России, а также в режиме онлайн из любой точки мира. Вопросы диктанта прочитают известные космонавты, деятели искусств, а также экипаж Международной космической станции", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что главной площадкой космического диктанта станет центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Отсюда будет вестись прямая трансляция, к которой подключатся другие площадки, организованные в разных регионах России.

"Так, диктант можно будет написать на космодромах Байконур и Восточный, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке, в музеях и планетариях Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, библиотеках, школах и университетах Саратова, Нальчика, Калининграда, Томска и многих других городов страны. Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое", - рассказал собеседник агентства.

Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Для этого нужно будет выбрать один из способов участия. Написать диктант в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ можно после предварительной регистрации.

"Электронные анкеты с заполненными ответами будут приниматься до 12:00 по московскому времени. По итогам будут выбраны сто победителей. Их определение будет производиться по двум критериям: количество правильных ответов и время отправки анкеты. То есть при равенстве баллов преимущество будут иметь те, чьи анкеты получены раньше", - рассказали в пресс-службе.

Победители получат от госкорпорации "Роскосмос" ценные призы и возможность посетить главные космические предприятия нашей страны. Кроме того, трем лучшим участникам диктанта в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ будут вручены наручные часы космической тематики торговой марки "Штурманские", одни из которых являются точной копией часов, которые были на руке Юрия Гагарина в его легендарном полете. Итоги первого Всероссийского космического диктанта будут подведены 25 апреля.