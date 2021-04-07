Капитальный ремонт Строгинского моста в Москве планируется завершить в декабре этого года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Работы по ремонту Строгинского моста начались в Москве, их планируется завершить в декабре этого года, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"На северо-западе Москвы начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста. Работы по капитальному ремонту Строгинского моста планируется завершить в декабре этого года", - сказал Бирюков.

Он добавил, что решение о необходимости проведения капремонта моста было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз его капитально ремонтировали в 1999 году.

"В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров", - рассказал заммэра.

По его словам, работы по ремонту будут проходить в четыре этапа с частичным ограничением движения. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов. Для сохранения курсирования трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, их пропуск будет регулироваться временными светофорами.

"Специалисты регулярно проводят комплексные обследования объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют 34 мостовых сооружений", - отметил Бирюков.