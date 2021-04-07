Библиотеки и культурные центры Москвы проведут мероприятия к 60-летию полета Юрия Гагарина

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специальную программу к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина проведут в культурных центрах и библиотеках Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"В апреле библиотеки и культурные центры проводят серию занятий, приуроченных к юбилею первого полета человека в космос. До конца месяца пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса. Форматы самые разные - от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Большая часть мероприятий бесплатная. Для посещения некоторых из них необходима предварительная регистрация. Расписание и подробная информация есть на портале "Онлайн.Библиогород".

Так, например, 7 апреля в 17:00 библиотека № 161 приглашает на познавательную лекцию "Земля в иллюминаторе". Слушатели познакомятся с историей названия созвездий. Им объяснят, например, почему созвездия Большая медведица, Жираф и Рысь, несмотря на отсутствие в их очертаниях сходства с животными, получили свои названия. В конце занятия слушателям предложат принять участие в космической викторине.

"Спектакль "Три космонавта", созданный по мотивам сказки классика мировой литературы Умберто Эко, пройдет в культурном центре "Вдохновение". Посмотреть его можно 11 апреля, начало в 12:00. Вместе с героями постановки зрители совершат космическое путешествие на Марс. Они услышат космическую музыку и марсианский язык, познакомятся и подружатся с марсианином и даже нарисуют вместе с ним пейзаж его планеты", - говорится в сообщении.

А 12 апреля в 15:00 в культурном центре "Рублево" проведут квест для детей. Во время игры они познакомятся с работами основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, изучат костюм космонавта, соберут модель Солнечной системы, а также посмотрят макеты космических аппаратов. Для участия необходима предварительная регистрация.