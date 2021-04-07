Еще 16 госуслуг в сфере соцзащиты населения переведут в электронный формат в Москве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Еще 16 государственных услуг в сфере социальной защиты населения станут доступны для москвичей в электронном виде, в том числе можно будет оформить различные выплаты и пособия. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 30 апреля - еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно. Кроме того, также переводится в исключительно электронный вид постановка на учет для получения санаторно-курортной путевки с 1 ноября 2021 года", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении.

При этом она отметила, что москвичи по вопросам заполнения заявления всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам центров госуслуг, а также воспользоваться компьютерами в зонах электронных услуг в офисах "Мои документы".

Уточняется, что теперь при подаче онлайн-заявлений москвичам не потребуется предоставлять некоторые документы. Их будут запрашивать сами органы соцзащиты у других учреждений. Например, справки о постановке на учет до 20 недель беременности или об обучении в вузе при предоставлении услуг семьям с детьми, а также справки из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу.

"Решение о предоставлении государственных услуг, переведенных в исключительно электронный вид, будут принимать на основании документов и информации, получаемой без участия москвичей, и только если сведения не поступят в электронном виде, их будут запрашивать у заявителей", - отмечается в сообщении.

Большая часть госуслуг в сфере соцзащиты населения в Москве предоставляется в электронном виде с 2012 года, а во время пандемии они временно были переведены исключительно в электронную форму.