В Гвинее число больных лихорадкой Эбола достигло 23

ПРЕТОРИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. До 12 человек увеличилось в Гвинее число умерших от лихорадки Эбола, количество зафиксированных случаев заболевания ею составляет 23. Об этом сообщило в среду агентство " Синьхуа " со ссылкой на данные регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

За последнюю неделю количество инфицированных вирусом Эбола выросло в Гвинее на пять, умерших - на три, отмечает оно.

Первый случай возникновения болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), был обнаружен в этом году в Гвинее у медсестры, которая умерла 28 января в городе Гуеке (префектура Нзерекоре). Правительство 14 февраля объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. Власти приступили 23 февраля при поддержке ВОЗ к вакцинации населения в районах повышенного риска. Прививку уже получили 5 365 человек.

В Африке в текущем году еще одна вспышка Эболы произошла на востоке ДРК. В провинции Северное Киву сейчас выявлено 12 случаев БВВЭ, шесть человек умерли.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014-2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв достигло более 11 тыс.