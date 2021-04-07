В Индии впервые зафиксировали более 115 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апреля. /ТАСС/. Очередной рекордный скачок роста числа заразившихся коронавирусом за сутки установлен в Индии - 115 736 человек. Как сообщило в среду министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте , общее количество инфицированных достигло 12 801 785.

Суточный прирост числа зараженных стал самым значительным за все время эпидемии в Индии. Прежний антирекорд был установлен 5 апреля и составлял 103 558 случаев заражения. Предыдущий антирекорд для Индии был установлен 17 сентября прошлого года, когда было зафиксировано 97 894 зараженных.

Количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло в Индии с утра вторника на 630 и достигло 166 177. Число находящихся на лечении в стране впервые в этом году превысило 800 тыс. и составило 843 473 человека, что на 55 250 больше, чем сутками ранее, указывает Минздрав. Число активных случаев заболевания увеличивается уже 28 дней подряд. А количество выздоровевших пациентов возросло за 24 часа на 59 856 и достигло 11 682 136.

Глава Минздрава Харш Вардхан предупредил во вторник, что следующие четыре недели станут "критически важными" для противостояния инфекции, и призвал граждан неукоснительно выполнять такие меры профилактики, как ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

За прошедшие 24 часа прививку от коронавируса сделал 3 337 601 индиец. В ходе кампании по вакцинации, начавшейся 16 января, были привиты 87 077 474 человека, уточнил Минздрав.