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В РФ при изменении бланков паспортов старые образцы будут выдавать до их израсходования

Уже выданные паспорта в случае изменения бланков можно будет использовать до истечения срока

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Старые образцы паспортов в случае изменения бланка российского паспорта будут выдавать до израсходования прежних бланков в подразделениях МВД. Об этом говорится в проекте постановления, с которым ознакомился ТАСС.

"Бланки паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, изготовленные до вступления в силу настоящего постановления, используются для оформления паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ, до их израсходования", - говорится в документе.

Также там отмечено, что уже выданные гражданам России паспорта в случае изменения бланков паспортов менять не надо, документ можно использовать до истечения его срока. "Паспорта гражданина РФ, удостоверяющие личность гражданина РФ на территории РФ, оформленные на бланках, <...> действительны до истечения срока их действия", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что МВД России разработало документ, предусматривающий продление на тридцать дней срока действия паспорта после достижения гражданином возраста 20 и 45 лет, а также изменение на последней странице паспорта - дополнение текста памятки.

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