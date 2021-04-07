Министр национальной обороны Филиппин заразился коронавирусом

"Накануне мне позвонили и сказали, что у меня коронавирус, - написал 72-летний министр на своей странице в Twitter. - Сегодня получил официальный результат". Он уточнил, что в настоящее время работает из дома и сопроводил публикацию медицинской справкой, подтверждающей наличие инфекции.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 812,7 тыс., вылечились более 646,3 тыс. пациентов, умерли 13,8 тыс. человек. Власти страны одобрили экстренное использование четырех вакцин: совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac Biotech, а также российскую вакцину "Спутник V". 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.