На Украине зафиксировали суточный рекорд летальных исходов из-за коронавируса

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Рекордное число летальных исходов за сутки из-за коронавируса зафиксировано на Украине - 481. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Максим Степанов.

"15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников", - написал он в Facebook. По данным министра, за прошедшие сутки в стране были госпитализированы 5 587 человек с подозрением на коронавирус, 481 скончался от осложнений, выздоровели 11 472. Предыдущие максимальные показатели летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, были зафиксированы 2 апреля (433 случая), а также 6 апреля (430).

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве (1 417), Одесской области (1 236), а также Киевской (1 092), Львовской (1 085) и Харьковской (1 017). За сутки проведено более 140 тыс. тестов на коронавирус, из которых методом ПЦР - 59 049, методом ИФА - 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 397.

За время пандемии было проведено более 8,4 млн тестов методом ПЦР, охват населения превышает 20%.

Вакцинацию от коронавируса страна начала одной из последних в Европе - 24 февраля. На Украине зарегистрированы три вакцины: индийская Covishield от AstraZeneca, китайская CoronaVac и Pfizer. В страну прибыли первые две, но вакцинация пока проводится только препаратом Covishield. От российского "Спутник V" Украина отказалась. По данным Минздрава, с начала прививочной кампании на Украине вакцинировали 320 265 человек одной дозой, только два человека получили две дозы.