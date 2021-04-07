Более 60% россиян заявили, что не могут представить свою жизнь без интернета

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около 62% жителей России не могут представить свою жизнь без интернета, а почти половина опрошенных чувствуют себя некомфортно без смартфона. Об этом говорится в исследовании Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") об отношении россиян к интернету, приуроченного ко Дню рунета 7 апреля (есть в распоряжении ТАСС).

Опрос респондентов проводился путем анкетирования онлайн и офлайн в марте 2021 года, репрезентативная всероссийская выборка составила 1200 человек.

Женщины (68%) чаще отвечали, что не могут представить свою жизнь без интернета, чем мужчины (55%). Тогда как большинство респондентов в возрасте от 60 лет (55%) ответили, что могли бы спокойно прожить без интернета, а почти половина (43%) таких опрошенных вообще ответили, что не пользуются интернетом.

"Больше всего зависимы от интернета служащие, специалисты без высшего образования, работающие в офисе, а также обслуживающий персонал" - прокомментировала руководитель центра маркетинговых исследований НСПК (Мир Plat.form) Ирина Лобанова.

Половина респондентов не считают, что слишком много времени проводят в интернете. Чаще такой ответ давали россияне в возрасте от 45 до 59 лет (59%) и жители небольших населенных пунктов (56%). Респонденты также считают, что из-за пандемии стали больше времени проводить в сети - об этом заявила почти половина респондентов.

Кроме того, опрос показал, что почти 46% опрошенных чувствуют себя некомфортно без смартфона: так отвечали, в основном, жители Москвы.

Что делают россияне в сети

В свободное время большинство россиян используют интернет для общения в соцсетях и мессенджерах (72%) и тратят на это около 2,8 часа в день. Следом идет просмотр видео (60%), который ежедневно занимает у россиян примерно 2,5 часа. Чаще эти два варианта ответа давали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Свыше половины россиян (57%) используют интернет для чтения новостей, что занимает 1,4 часа в день.

Самая популярная соцсеть у опрошенных - "ВКонтакте" (75% опрошенных имеют там аккаунт, распространена среди молодежи от 18 до 34 лет). На втором месте - Instagram, профиль в котором есть у 58% респондентов. На третьем месте по числу аккаунтов - YouTube (43%).

7 апреля принято считать Днем рождения рунета. Именно в этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен .ru и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня.