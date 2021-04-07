FT: ЕМА проверит соответствие клинических исследований "Спутника V" мировым стандартам

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) на следующей неделе начнет проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V" этическим и научным международным стандартам. Об этом в среду сообщила газета Financial Times .

По ее информации, ЕМА изучит, не противоречат ли испытания российского препарата стандартам "надлежащей клинической практики", в частности, соблюдались ли правила GCP - международного клинического стандарта. "Соответствие этому стандарту обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических исследований достоверны", - говорится в заявлении EMA. При этом указывается, что регулятор может назначить специальную проверку в случае выявления проблем.

ЕМА, как пишет издание, отказалось комментировать плановые или текущие проверки, в том числе в России. В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил, что клинические испытания "Спутника V" соответствовали международным стандартам, а на участников исследования не оказывалось никакого давления. Вместе с тем он подчеркнул, что фармрегуляторы 59 стран, которые уже одобрили российский препарат, "провели очень тщательную обработку данных и рады, что они не противоречат GCP".

"Нам не известно о каких-либо опасениях EMA относительно GCP, и утечки такого рода тревожной информации являются конкретным примерами попыток подорвать процесс утверждения EMA, который должен быть беспристрастным и недискриминационным", - заметил Дмитриев. Кроме того, отдельная инспекция EMA производственных объектов "Спутника V" в России, запланированная на следующий месяц, по его словам, была отложена на несколько дней из-за необходимости принять во внимание визиты инспекторов из стран, которые разместили заказы на вакцины.