В Литве сняли ограничения на свободное передвижение по стране

ВИЛЬНЮС, 7 апреля. /ТАСС/. Литва вернулась к свободному передвижению по стране, на которое был наложен запрет в условиях карантина в связи с пандемией. Решение правительства о снятии запрета на поездки между муниципалитетами вступило в силу в среду.

С 15 декабря прошлого года распоряжением кабмина поездки в Литве разрешались только по территории самоуправления, где человек проживает. Выезд за пределы территориального образования был запрещен, кроме поездок на работу, на похороны близких, в медицинские учреждения, аэропорты. С 25 февраля было введено послабление, разрешившее передвижение между городом и примыкающим к нему районом, но в ожидании католической Пасхи (4 апреля), когда мобильность населения значительно возрастает, полный запрет был продлен до вторника включительно.

Как отметил министр здравоохранения Арунас Дулькис, правительство посчитало, что эта мера выполнила свое назначение и может быть отозвана. Ограничения на поездки между муниципалитетами отменены вне зависимости от эпидемической ситуации на местах.

Общенациональный карантин по коронавирусу был объявлен в Литве кабинетом министров 7 ноября, ужесточен в середине декабря и несколько раз продлевался. В настоящее время он действует до конца апреля.