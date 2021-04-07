В Камбодже медики будут готовиться лечить заразившихся коронавирусом на дому

ПЕКИН, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отдал приказ органам здравоохранения готовиться к лечению инфицированных коронавирусом на дому из-за максимальной заполняемости больными клиник в стране.

"Мы не можем госпитализировать всех инфицированных, если их количество будет увеличиваться дальше. В связи с этим надо готовиться к их лечению в домашних условиях", - цитирует агентство "Синьхуа" выступление в среду премьер-министра по национальному радио.

По словам Хун Сена, число выздоровевших от COVID-19 значительно уступает количеству заболевших. "Даже если мы откроем новые больницы, их будет недостаточно для приема всех заразившихся коронавирусом", - признал он.

В связи с резкой вспышкой эпидемии коронавируса власти Камбоджи в среду закрыли на 14 дней все курорты в стране, прекратили транспортное сообщение между провинциями и городами королевства, запретили массовые скопления народа и ввели с 1 апреля ночной комендантский час в Пномпене.

Новая вспышка коронавируса произошла в Камбодже в конце февраля. В марте в стране была зарегистрирована первая смерть из-за COVID-19.

По данным камбоджийского Минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране за время пандемии достигло 2 824. Умерли 22 заразившихся. Выздоровели 1 794 больных. В клиниках страны на лечении находятся около 1 тыс. инфицированных.

За время продолжающейся в королевстве с 10 февраля кампании вакцинации прививки получили 635 тыс. человек.