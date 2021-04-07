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Пандемия COVID-19

Южная Корея одобрила использование вакцины Johnson & Johnson

Вакцина стала третьей одобренной для использования в Республике Корея

СЕУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Государственное агентство по безопасности продуктов и лекарственных средств Республики Корея одобрило использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении, распространенном регулятором в среду.

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В нем отмечается, что эффективность данной вакцины составляет около 66% и что препарат показал достаточно хорошие результаты в предотвращении развития серьезных осложнений у больных COVID-19.

Таким образом вакцина Johnson & Johnson стала третьей одобренной для использования в Республике Корея. Ранее разрешения были выданы американской Pfizer и британско-шведской AstraZeneca. Оба препарата уже используются для вакцинации населения, ими привилось уже более миллиона южнокорейцев.

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Республика КореяПандемия COVID-19
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