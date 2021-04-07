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Володин поздравил Матвиенко с днем рождения

Спикер Госдумы отметил, что председатель Совета Федерации "сочетает в себе профессионализм, ответственность и отзывчивость"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду поздравил спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днем рождения и подчеркнул, что она сочетает в себе ответственность и отзывчивость, что необходимо для политиков.

"Очень важно, что в органах власти наших граждан представляют такие люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность и отзывчивость, внимание к проблемам", - написал Володин в Telegram.

По словам Володина, Матвиенко - "невероятно обаятельный человек". При этом, как подчеркнул спикер Госдумы, она умеет отстаивать свою позицию. "Знаю ее давно, но еще до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Максимовича Примакова, это сформировало мое отношение к Валентине Ивановне. Когда стали работать вместе, это отношение к ней только укрепилось", - подчеркнул Володин.

В своем поздравлении он пожелал Матвиенко счастья, здоровья "и немного свободного времени, чтобы уделять его близким".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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