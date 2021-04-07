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Пандемия COVID-19
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Лавров: Россия считает перспективным возможное производство "Спутника V" в Пакистане

Глава МИД РФ отметил, что производство этого препарата уже налажено в Индии, начинается в Корее и Белоруссии

ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Россия рассматривает возможное производство в Пакистане вакцины против коронавируса "Спутник V" как перспективную инициативу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

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"В странах, которые являются нашими зарубежными партнерами, такое производство уже налажено и в Индии сейчас начинается, и в Корее, в Белоруссии, - сказал он. - Конечно, мы готовы в силу имеющихся возможностей стараться помочь нашим пакистанским коллегам удовлетворить их потребности, но опять же у нас обязательства перед теми странами, которые обратились к нам раньше, но я считаю, это очень перспективная тема. Наши соответствующие эксперты будут работать над ее реализацией".

Как отметил Лавров, в Пакистан "уже поставлено 50 тыс. доз российской вакцины, скоро будет поставлено еще 150 тыс.". "Потребности Пакистана, конечно, гораздо больше, но пока все упирается в способность производить эту вакцину", - добавил глава российского МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичПакистанРоссияПандемия COVID-19
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