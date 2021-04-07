Путин считает, что онкологическая служба с честью выдержала испытания эпидемией

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, приуроченного к 25-летию Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Можно с уверенностью сказать, что отечественная онкологическая служба с честью выдержала серьезные испытания, связанные с эпидемией коронавируса, и сегодня многое делает для повышения эффективности медицинской помощи", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что впечатляющие успехи в профилактике, ранней диагностике и лечении онкологических заболеваний были достигнуты во многом благодаря таланту, энергии и компетентности ученого Николая Трапезникова, который стоял у истоков основания ассоциации.

"С удовлетворением отмечу, что нынешнее поколение врачей-онкологов и организаторов здравоохранения бережно хранит и развивает богатейшее научное, творческое наследие своего учителя, достойно решает ответственные задачи. Так было и в минувшем году, когда Россия и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами", - добавил глава государства.

Путин выразил уверенность, что съезд пройдет плодотворно, а на онлайн-площадке участники обменяются результатами исследований, накопленным опытом и обсудят широкий круг профессиональных проблем.

XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии проходит в Москве 7-9 апреля.