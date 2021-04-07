Написать Тотальный диктант можно будет на пляже в Коста-Рике и в штаб-квартире "Яндекса"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Участники акции "Тотальный диктант" смогут написать текст 10 апреля на пляже в Коста-Рике, в штаб-квартире компании "Яндекс" в Москве или в музее под открытым небом в Новосибирске, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе проекта.

"В городке Эль Коко (Коста-Рика) у участников будет возможность написать диктант на пляже. Также на открытом воздухе пройдет акция в Новосибирске, где текст напишут в музее под открытым небом. Организаторы переживают из-за изменчивости погоды - кто-то будет спасаться зонтами, а кто-то обогревателями", - сообщили в пресс-службе.

В штаб-квартире "Яндекса" текст можно будет написать под диктовку генерального директора компании Елены Буниной. Кроме того, площадку для благотворительной отрасли организовал фонд Тимченко, который на своей территории соберет коллег и партнеров, текст продиктует генеральный директор фонда Мария Морозова.

Свою площадку также организует Фонд президентских грантов, который несколько лет поддерживает проект, директор фонда Илья Чукалин прочитает текст сотрудникам фонда. Офис ГК "Регион" станет площадкой для бизнеса, где под диктовку актера Сергея Безрукова текст напишут топ-менеджеры крупных компаний.

Отмечается, что к акции присоединились 798 учреждений системы ФСИН, диктант напишут почти 16 тыс. человек.

Ожидается, что продиктуют текст в этом году глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, телеведущий Владимир Познер, премьер Большого театра, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущий Валдис Пельш, певица Валерия, публицист Анатолий Вассерман и др.

Об акции

Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.