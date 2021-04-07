На Кубани с 12 апреля закроют доступ отдыхающих в заповедник "Утриш"

КРАСНОДАР, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Анапы приняли решение закрыть с 12 апреля доступ отдыхающих на территорию заповедника "Утриш" после его расширения для обеспечения мер противопожарной безопасности, исключение составят организованные экскурсионные группы, сообщила пресс-служба администрации Анапы в среду.

Площадь заповедника "Утриш" между Новороссийском и Анапой в 2021 году увеличили на 15% - до 11,3 тыс. га за счет присоединения к его территории земель лесного фонда и водного фонда - прилегающей акватории Черного моря, благодаря чему он станет заповедником с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в России.

"В заповеднике "Утриш" ежедневно патрулируют территорию, мониторят берег с морской акватории, установили фотоловушки, в планах - использовать беспилотные летательные аппараты. Однако из-за расширения границ заповедника для его охраны потребуются дополнительные меры. На КЧС принято решение со следующей недели ввести на территории Супсехского округа особый противопожарный режим. Доступ в заповедник будет закрыт", - говорится в сообщении.

Исключение сделают для организованных экскурсионных групп - такое решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

Крупный природный пожар произошел на Кубани в конце августа 2020 года: на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш загорелась лесная подстилка, позднее огонь перекинулся на территорию заповедника "Утриш", также пострадала территория краевого заказника "Большой Утриш". Ущерб, причиненный заповеднику "Утриш" в Краснодарском крае в результате пожара в 2020 году, оценен в 980 млн рублей. Утрачены 4,8 тыс. деревьев, среди которых есть краснокнижные породы.

Государственный природный заповедник "Утриш" учрежден в 2010 году, он расположен на территориях Новороссийска и Анапы, входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов.