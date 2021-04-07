В РАН заявили о готовности перейти на российские сервисы в связи с решением Zoom

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) готова полностью перейти на отечественные IT-сервисы для проведения научных конференций и собраний, если компания Zoom откажет Академии наук, являющейся государственным бюджетным учреждением, в использовании своего программного обеспечения, заявил ТАСС президент РАН, академик Александр Сергеев в среду.

В 2020 году РАН значительную часть своих рабочих конференций, семинаров и собраний проводила в режиме видеоконференций с использованием сервиса таких компаний, как Zoom.

"Если компания Zoom откажет нам в использовании своего сервиса, мы перейдем на российские системы. Проблемой для РАН это не станет, есть подобные российские сервисы, которые мы использовали и на небольших, и на массовых мероприятиях Академии наук. Я готов понять Zoom, они, скорее всего, опасаются санкций. Но, с другой стороны, любые санкции стимулируют разработку в России. Может быть, это простимулирует наши сервисы лучше работать", - сказал глава РАН.