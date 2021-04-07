Минпросвещения помогло ликвидировать дефициты в обучении 15% школ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения в рамках национального проекта "Образование" помогло ликвидировать дефицит в качестве образования, выявленный в знаниях учащихся, 15% школ РФ. Об этом сообщил в среду журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Точечно в рамках национального проекта мы помогли уже 15% школ в прошлом году и [поможем] 15% в этом году ликвидировать те дефициты, которые есть у школьников", - сказал Кравцов.

По словам министра, выявить те школы, которым требуется методическая поддержка, помогают результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), Основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийских проверочных работ.