Глава Минпросвещения заявил, что ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения России ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, в частности, это касается новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум", которая должна сгладить эффект от новой политики Zoom. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на онлайн-конференции о том, как изменилось качество образования в России.

"У нас есть наша отечественная система "Сферум", которую мы как раз недавно презентовали, это наша отечественная система видео-конференц-связи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программой обеспечение", - заявил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.

В этом письме сообщается об отзыве со стороны Zoom Video Communications Inc. авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера. Также сообщается, что гендиректор "Райтконф" Андрей Петренко подтвердил "Коммерсанту" подлинность письма, уточнив, что ограничения касаются не только РФ, но и стран СНГ. При этом Петренко заявил о продолжении работы по действующим контрактам.