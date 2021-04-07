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Пандемия COVID-19

Тест Навального на COVID-19 оказался отрицательным

По словам адвоката, у Алексея Навального также взяли второй анализ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Анализ на коронавирусную инфекцию, который был взят у Алексея Навального, показал отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Первый тест показал отрицательный результат. Однако зачем-то у него взяли и второй анализ, его результат мы пока не знаем", - сказала она.

Как сообщалось 5 апреля, Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, переведен в медсанчасть с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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