Комитет Госдумы одобрил законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

"Предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", - говорится в пояснительной записке к документу. Такой банк данных создается для "обеспечения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности", и организации профилактических мероприятий.

Оператором системы будет выступать Минюст, он будет утверждать порядок ведения и использования банка данных.

В настоящее время Минюст на основании решения суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит их в федеральный список таких материалов, который подлежит размещению на официальном сайте министерства. В самом Минюсте ранее отмечали, что законодательство при этом не предусматривает ведения специализированного банка данных, который упростил бы процедуру отождествления обнаруженных материалов экстремистского характера.

Согласно пояснительной записке, закон должен вступить в силу в течение года со дня его официального опубликования, это связано с необходимостью разработки специального приказа Минюста и введения такого банка данных в эксплуатацию.