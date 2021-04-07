В Москве стартовал волонтерский марафон "Весенняя неделя добра"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Марафон "Весенняя неделя добра", в рамках которого ресурсный центр "Мосволонтер" проведет порядка 40 онлайн- и офлайн-мероприятий, начался 7 апреля в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Марафон будет идти две недели. Вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут добровольческие и благотворительные акции, лекции, круглые столы и конкурсы. Участники получат новые знания, познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Присоединиться к марафону приглашают всех желающих, но некоторые мероприятия будут доступны только волонтерам. Анонсы мероприятий можно будет найти на страницах "Мосволонтера" в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.

"Программа "Весенней недели добра" разделена на семь тематических блоков, каждый продлится два дня. Они будут посвящены разным направлениям: здоровому образу жизни, заботе об окружающих, уходу за животными и другим. Партнерами марафона в этом году станут свыше 20 городских организаций. Они помогут провести для добровольцев серию специализированных мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, например, в рамках марафона в школах и колледжах с 7 по 20 апреля будут организованы уроки "Заряжая на здоровье". Ведущие этих встреч помогут школьникам сформировать полезные привычки.