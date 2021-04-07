WWF обратился в Генпрокуратуру по поводу строительства дороги в нацпарке Сочи

ТАСС, 7 апреля. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России направил письмо в Генпрокуратуру РФ по поводу строительства дороги в нацпарке в Сочи с просьбой возбудить административное дело, а также обязать компанию в судебном порядке восстановить нарушенное состояние окружающей среды за счет собственных средств.

В декабре прошлого года WWF России направил письмо в Генеральную прокуратуру, в котором сообщил о нарушении законодательства в границах Сочинского нацпарка. Обращение было переадресовано в Сочинскую межрайонную природоохранную прокуратуру. 10 марта надзорный орган подтвердил, что проектная документация объекта капитального строительства не проходила государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). В настоящее время Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила опасения, что дороги, которые строят на территории Сочинского национального парка, не прошли ГЭЭ.

"С учетом изложенного просим вас: возбудить по факту совершенных противоправных действий производство об административном правонарушении; обратиться в суд с требованиями", - говорится в тексте письма, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В жалобе также говорится о недостаточности принятых мер, направленных на пресечение нарушений законодательства об экологической экспертизе и особо охраняемых природных территориях при строительстве дороги в границах Сочинского национального парка.