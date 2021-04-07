Медики впервые в России установили пациентке поддерживающие стержни на обе ноги

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Хирурги Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) и центра Илизарова выполнили первую в России операцию по одновременной установке на бедра пациента специальных поддерживающих стержней, удлиняющихся по мере роста конечностей. Операция была проведена пятилетней девочке из Новосибирска, страдающей от врожденной хрупкости костей и испытывающей сильную боль при ходьбе, сообщили ТАСС в пресс-службе НИИТО в среду.

"Впервые мы установили телескопические стержни сразу с двух сторон, на два бедра. По объему вмешательства и конфигурации остеосинтеза (метод сращивания кости - прим. ТАСС) - это впервые в России", - приводит пресс-служба слова травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук, профессора РАН Дмитрия Попкова.

Операцию хирурги провели пятилетней Валерии Молчановой, у которой наблюдается редкое генетическое заболевание - несовершенный остеогенез. Также у ребенка диагностирована тяжелая деформация бедренных костей. Из-за этого девочка сильно хромала, испытывала боль при ходьбе и со временем могла вовсе перестать ходить самостоятельно.

Хирургическое вмешательство длилось около 2,5 часов и прошло успешно - кроме установки конструкций хирурги исправили грубую деформацию бедренной кости. Как отмечает Попков, во время операции хирургами использовались разработанные в России телескопические стержни, которые удлиняются по мере роста конечностей и помогают поддерживать хрупкие кости. Их отличие от зарубежных аналогов в том, что они сделаны не из стали, а из титана. Это биологически инертный материал, и он абсолютно не ограничивает последующие процедуры, связанные, например, с выполнением МРТ.

В НИИ добавили, что в настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. Установленные конструкции помогут оградить ребенка от возможных переломов и деформаций в будущем.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В год институт проводит около 8 тысяч операций и более 20 тысяч консультаций, в том числе выездных по регионам РФ.