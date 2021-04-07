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Пандемия COVID-19

Пакистан признал эффективность "Спутника V"

Министр иностранных дел страны заявил, что российская вакцина показала хорошие результаты

ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Пакистан уверен в эффективности российской вакцины "Спутник V". Об этом в среду заявил министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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"Россия - весьма продвинутая в вопросах здравоохранения страна, - отметил пакистанский министр. - Вакцина была одобрена к использованию в нашей стране, показывала хорошие результаты, и мы уверены в ее эффективности".

В Пакистане прививки бесплатными вакцинами от коронавируса могут сделать медицинские работники и люди в возрасте старше 50 лет. Для ускорения вакцинации власти страны в марте разрешили частным компаниям осуществлять импорт российского препарата и его продажу центрам вакцинации по установленным ценам. Как отметил Лавров, в Пакистан "уже поставлено 50 тысяч доз российской вакцины, скоро будет поставлено еще 150 тысяч".

По данным министерства здравоохранения, за последние 24 часа в Пакистане зарегистрировано 4 004 новых случая инфицирования, общее число заразившихся составило 700 188. Число пациентов, находящихся в реанимации, достигло 3 769 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. За последние сутки умерли 102 инфицированных, количество летальных исходов составило 15 026. За время пандемии выздоровели 620 789 человек.

Теги
ПакистанРоссияПандемия COVID-19
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