Депутаты ЯНАО приняли закон, сохраняющий пенсионерам надбавки к пенсии при переезде

ТАСС, 7 апреля. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли закон, согласно которому пенсионерам будут сохранять надбавки к пенсии при переезде в другие регионы РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

Идею сохранения дополнительного пособия неработающим пенсионерам в размере 2 тыс. рублей губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проанонсировал 25 марта в своем ежегодном докладе о положении дел в автономном округе.

"Депутаты Законодательного собрания ЯНАО проголосовали за сохранение региональной доплаты. Ежемесячное пособие в размере 2 тыс. рублей будет сохранено при переезде после 1 января 2021 года на постоянное место жительства за пределы Ямала (но в пределах Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что выплаты сохранятся для неработающих пенсионеров, имеющих стаж работы на территории ЯНАО не менее 15 лет и являющихся получателями ежемесячного пособия, и неработающих инвалидов, имеющих стаж работы на территории автономного округа не менее 10 лет. "Выплата ежемесячного пособия, прекращенная в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Ямала, будет восстанавливаться, если выезд совершен после 1 января 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

Для начисления выплаты в полном размере жителям Ямала необходимо подать заявление в течение полугода с момента выезда из региона. При переезде граждан на постоянное место жительства в Тюменскую область ежемесячное пособие будет по-прежнему предоставляться в рамках мероприятий программы "Сотрудничество". С 2005 года на Ямале действует программа "Сотрудничество", по которой инвалиды I и II групп, пенсионеры и работающие граждане, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, могут получить субсидию на приобретение жилья на юге Тюменской области.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.