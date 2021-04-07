В Петербурге предложили ввести единые правила посещения с домашними животными кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали инициативу о разработке единых для всей страны правил посещения с домашними животными магазинов, кафе и ресторанов. За соответствующий документ городские парламентарии проголосовали на пленарном заседании в среду, он направлен на рассмотрение в Госдуму.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по установлению требований к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами", - говорится в пояснительной записке к документу.

По замыслу авторов инициативы, правительство России должно разработать единые для страны правила, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и кафе с домашними питомцами. Сейчас, как отмечают парламентарии, этот вопрос отдан на откуп владельцам заведений, которые сами определяют, пускать на свою территорию посетителей с животными или нет.

Как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок, в документе не идет речи о каком-либо запрете прохода в магазин с животными. "Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак", - привели слова депутата в его аппарате.

Эту инициативу ранее поддержал совет законодателей при Федеральном Собрании РФ, рекомендовав парламенту Петербурга внести ее на рассмотрение в Госдуму.