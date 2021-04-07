Власти Камчатки подписали контракт на возведение краевой больницы

ТАСС, 7 апреля. Правительство Камчатского края подписало контракт с подрядчиком на строительство краевой больницы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил президент России Владимир Путин. Новый комплекс, который уже спроектирован, должен представлять собой современный медицинский кластер, который будет включать и лечебно-диагностический, и палатный корпус, оказывать все основные направления медицинской помощи. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 6,9 млрд рублей на первый этап строительства нового здания для больницы.

"Вчера подписали контракт с подрядчиком в соответствии с выполнением всех решений президента страны. Таким образом, все формальные вопросы решены, подрядчик готов разворачивать строительные мощности и как только погодные условия сезона позволят, выйдет на площадку. Объект для нас долгожданный, а для меня - приоритетный с точки зрения контроля", - передает пресс-служба слова губернатора края Владимира Солодова.

Вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев особо подчеркнул необходимость скорейшей достройки больницы как долгожданного объекта для жителей края.

В августе 2020 года Мишустин в рамках рабочей поездки на Камчатку назвал разгильдяйством то, что объект до сих пор не завершен, и поставил строительство на особый контроль. По результатам поездки Мишустин поручил профинансировать строительство на 8,4 млрд рублей (в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву РФ, в объеме 1 млрд рублей, Минвостокразвития РФ - 1,5 млрд рублей, иных источников средств федерального бюджета - 4,4 млрд рублей и бюджета Камчатского края - 1,5 млрд рублей).

Действующая камчатская краевая больница им. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов.