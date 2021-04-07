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Приостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ

В Госдуме заявили, что новая политика Zoom не отразится на работе

Все внутренние совещания Думы проводились с использованием других ресурсов, рассказали в пресс-службе
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Ограничения, вводимые в рамках новой политики Zoom, никак не скажутся на работе Госдумы, все ее внутренние совещания всегда проводятся с использованием других ресурсов. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Думы.

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"Госдума точно не пострадает. Все внутренние совещания всегда проводились и проводятся с использованием других ресурсов", - сказали в пресс-службе.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.

В этом письме сообщается об отзыве со стороны Zoom Video Communications Inc. авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера. Также сообщается, что гендиректор "Райтконф" Андрей Петренко подтвердил "Коммерсанту" подлинность письма, уточнив, что ограничения касаются не только РФ, но и стран СНГ. При этом Петренко заявил о продолжении работы по действующим контрактам.

Теги
РоссияПриостановка доступа к Zoom госучреждениям РФ
Пандемия COVID-19
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