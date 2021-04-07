Суд отклонил апелляцию на арест отца гендиректора ФБК Жданова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Ростова-на-Дону оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест отца гендиректора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова Юрия Жданова. Об этом в среду сообщили ТАСС в аппарате суда.

"Решение первой инстанции [оставлено] без изменений", - сказал представитель суда.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".

Позднее Советский районный суд Ростова-на-Дону подтвердил, что Юрий Жданов был арестован 27 марта на срок до 21 мая по делу о превышении должностных полномочий.