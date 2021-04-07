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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что смертность от рака в России за период пандемии почти не изменилась

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн при этом отметил уменьшение числа диспансеризаций

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний за период пандемии новой коронавирусной инфекции в России практически не изменилась, однако снизилось число диспансеризаций, что в будущем может стать причиной роста пациентов с запущенными стадиями рака. Об этом в среду сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

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"Она [смертность от онкологических заболеваний] практически не изменилась, мы видим небольшой прирост смертности, процентное отклонение небольшое. Но мы, к сожалению, видим уменьшение диспансеризаций, вот эта смертность придет потом, когда мы получим пациентов с более запущенными стадиями", - сказал он на внеочередном XII съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

Ранее вице-премьр РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% по сравнению с декабрем 2020 года. В целом за 2020 год смертность выросла на 17,9% в России.

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РоссияПандемия COVID-19
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