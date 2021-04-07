Полиция Армении начала задержания женщин, устроивших акцию с требованием отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 7 апреля. /ТАСС/. Полиция Армении в среду в полдень начала задержания женщин - членов оппозиционного движения "Вето", которые устроили акцию протеста у здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги", - скандировали участницы акции протеста и начали забрасывать здание кабмина яйцами, после чего и начались задержания.

В настоящее время ситуация остается напряженной, активисты пытаются пробиться в здание правительства, забрасывают его яйцами и пакетами с красной краской. Задержания продолжаются, на место прибыл специальный отряд полиции "Красные береты". Пресс-служба полиции пока не сообщает число задержанных.

7 апреля в Армении отмечается День материнства и красоты, к которому женщины приурочили свою акцию.

В Армении протесты против Пашиняна и его правительства не прекращаются с 9 ноября прошлого года, когда он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Аливым подписал трехстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое положило конец боевым действиям в регионе, начавшимся 27 сентября. Оппозиция возложила на премьера ответственность за исход этих событий.

Для решения внутриполитического кризиса Пашинян объявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, однако часть его противников по-прежнему требуют немедленной отставки премьера и его кабинета, а также назначения временного правительства.