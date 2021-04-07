ВЦИОМ: три четверти россиян следят за своим здоровьем

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) стараются следить за состоянием своего здоровья. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Всемирному дню здоровья и опубликованного в среду на сайте организации.

"Три четверти россиян следят за состоянием своего здоровья в целом или отдельных органов, систем - 76%. Чаще об этом сообщают женщины (80%) и 18-34-летние россияне (80%). Не следят за здоровьем 22% сограждан, чаще мужчины (26%) и 45-59-летние россияне (26%)", - следует из данных ВЦИОМ.

В целом хорошим свое состояние здоровья назвали 35% опрошенных, удовлетворительным - 52%, плохим - 13%.

Среди способов наблюдения за своим здоровьем россияне назвали прохождение диспансеризации, сдачу анализов (37%), занятия спортом (26%), соблюдение правильного питания (18%), прием лекарств (10%) и ведение здорового образа жизни (10%), а также своевременное обращение к врачу (9%).

О диспансеризации

По данным исследования, почти половина респондентов (44%) знают о возможности раз в год бесплатно пройти диспансеризацию в государственных медучреждениях, 31% слышали о такой возможности, 25% узнали впервые.

Из опроса следует, что по мнению 45% опрошенных, диспансеризация носит формальный характер, 40% уверены, что она помогает выявить различные заболевания.

За последний год треть респондентов (32%) проходили диспансеризацию, 28% проходили ее в течение трех последних лет, 18% - в течение последних 4-5 лет, 20% никогда не проходили диспансеризацию.

Большинство россиян (84%) проходили диспансеризацию в государственных медучреждениях, 15% - в частных клиниках.

Среди причин, по которым респонденты не проходили диспансеризацию в последние три года, были названы прохождение других обследований (13%), отсутствие жалоб на здоровье (12%), отсутствие времени на прохождение осмотра (10%), плохое обслуживание в медучреждениях (6%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 апреля 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов старше 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.