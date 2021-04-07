Минздрав заявил о разработке двух новых платформ для создания вакцин

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Две новые технологические платформы для создания вакцин разрабатываются Минздравом России. Об этом сообщил в среду директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов.

"Минздрав России уделяет очень большое внимание этому вопросу, в частности, в отношении вакцин в Минздраве сегодня ведутся работы по созданию двух альтернативных технологических платформ для создания вакцин на основе вирусоподобных частиц и на основе аттенуированного вируса. В этом году НИИ гриппа и в следующем планирует начало клинических исследований разработанных вакцин на этих технологических платформах", - сказал он на экспертном круглом столе в ТАСС "Как стимулировать научные разработки для фармацевтики и здравоохранения в России", приуроченном ко Всемирному дню здоровья и Году науки и технологий.

Романов добавил, что на основе данных платформ, в частности, разрабатываются вакцины от ротавирусных инфекций. Он подчеркнул, что наличие технологических наработок и заделов является ключевым приоритетом в обеспечении готовности к будущим угрозам.