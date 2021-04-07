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Около 50 педагогов стали участниками конкурса "Учитель года Подмосковья - 2021"

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, конкурс проводится уже в 32-й раз

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Областной этап конкурса "Учитель года Подмосковья - 2021" начался в Губернском колледже в Серпухове. Его участниками стали 50 конкурсантов, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье, в стенах Губернского колледжа в Серпухове, проходит областной конкурс "Учитель года Подмосковья - 2021". В этом году 50 конкурсантов участвуют в испытаниях", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, конкурс проводится в Московской области уже в 32-й раз.

"Конкурс проходит в Московской области ежегодно. За весь период его существования в нем приняли участие уже более 1 тыс. учителей региона. Конкурс включает школьный, муниципальный и региональный этапы. Испытания разнообразны: участники должны продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство, но и творческие способности", - добавила Каклюгина.

В пресс-службе отметили, что по итогам конкурса победитель получит денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, а лауреаты - по 100 тыс. рублей. Объявление и награждение победителя конкурса состоится во время празднования Дня учителя.

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