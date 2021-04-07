Роструд следит, чтобы работодатели доплатили 33 млн руб. медикам за работу с коронавирусом

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Роструд держит на контроле проблемы с выплатами медикам, работающим с пациентами, у которых коронавирус. На данный момент задолженность составляет 33 млн рублей, сообщил глава Роструда Михаил Иванков в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте телеканала НТВ .

"Вот тоже цифры, на сегодняшний момент у нас на контроле, которые работодатели, собственно, медицинские учреждения завершают исправления - на 33 млн рублей. При этом, по данным Минздрава, 188 млрд рублей было направлено на поддержку", - сказал он.

По его словам, было проверено более 4 300 медицинских организаций.

"Практически все медицинские организации страны, которые так или иначе работали с ковидом. Да, мы выявляли нарушения, но они не носили столь массовый характер. Как правило, к моменту наших проверок, все эти нарушения самостоятельно устранялись работодателями", - добавил Иванков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 132,5 млн человек, более 2,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 606 162 случая заражения, выздоровели 4 229 480 человек, умерли 101 480. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.