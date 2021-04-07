Фонд "Подари жизнь" в июне начнет строительство пансионата для детей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фонд "Подари жизнь" в июне 2021 года планирует начать строительство пансионата на территории усадьбы "Измалково" в Новой Москве для детей, лечащихся от рака. Об этом сообщили в среду в пресс-службе фонда.

"За год в новом пансионате побывает более 2 200 семей. Это будет место проживания детей и родителей - пациентов детских московских клиник, где лечат онкологию. Медицинские процедуры в нем проводиться не будут. Специально организованный автобус будет возить детей в больницу для проведения процедур и сдачи анализов и обратно. Поэтому получение лицензии медицинского учреждения пансионату не требуется", - говорится в сообщении.

Правительство Москвы в октябре 2015 года передало фонду в безвозмездную аренду на 49 лет усадьбу "Измалково", расположенную в 25 минутах езды от Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

По мнению директора Института молекулярной и экспериментальной медицины центра Михаила Масчана, пансионат сможет увеличить пропускную способность центра на 15-20% ежегодно, то есть еще около 400 детей смогут получить медицинскую помощь.

Кроме того, строительство пансионата повысит эффективность лечения детей на 20%, так как сократится срок пребывания ребенка в больнице.

"Строительство пансионата будет вестись на целевые деньги от партнеров, мы не планируем тратить на эти цели пожертвования, которые поступают в фонд на лечение детей. У нас уже есть деньги от партнеров на строительство первых трех домиков, поэтому мы планируем запустить стройку пансионата в июне. Но мы находимся в поиске новых партнеров, ведь всего нам предстоит построить 15 домиков для одномоментного проживания 146 детей и 146 родителей. Нам также хотелось бы, чтобы каждый домик носил имя компании или человека, на чьи деньги он был построен", - рассказала директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.