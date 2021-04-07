Исторический архив Петербурга получил на хранение 197 метрических книг XIX - XX веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Фонды Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга пополнились метрическими книгами конца XIX - начала XX веков из городских церквей. Как сообщила пресс-служба Архивного комитета, документы официально переданы в архив из районных отделов ЗАГС.

"На постоянное государственное хранение поступают метрические книги, охватывающие период с 1880 по 1921 гг., 47 христианских храмов (православных, католического и евангелическо-лютеранских) города и губернии, а также книга мечети города Кронштадта. Представлены как храмы больших приходов, так и небольшие церкви при учебных заведениях, промышленных предприятиях, благотворительных организациях, а также полковые и кладбищенские", - говорится в сообщении пресс-службы.

На хранение поступили 197 книг, в том числе метрическая книга собора святого апостола Андрея Первозванного в Кронштадте за 1918 г., метрические книги церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове за 1913-1917 гг., метрическая книга за 1918 г. церкви святых апостолов Петра и Павла в Дибунах.

По словам представителей Архивного комитета, эти документы представляют интерес для профессиональных исследователей и для тех, кто изучает историю своей семьи.

"Метрическая книга - первичный документ учета населения в церковном приходе, представляющий собой систему персональных записей, расположенных в хронологическом порядке и фиксирующих культовое событие (крещение, венчание, погребение) и демографическое событие (рождение, брак, смерть). Метрические книги являются ценным документальным источником для генеалогических и демографических исследований", - отметили в пресс-службе.