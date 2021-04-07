Совфед использует российский аналог Zoom для организации видеоконференций

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации в настоящее время использует отечественный сервис для организации видеоконференций, ситуация с Zoom никак не повлияет на работу верхней палаты парламента. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе СФ.

"Ограничения на использование Zoom для российских госорганов никак не повлияют на работу Совета Федерации. В рамках политики цифровизации деятельности верхней палаты в последние годы тестировались российские аналоги зарубежного программного обеспечения. В настоящее время Совет Федерации для организации видеоконференций использует отечественный сервис видеосвязи", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.

В этом письме сообщается об отзыве со стороны Zoom Video Communications Inc. авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера. Также сообщается, что гендиректор "Райтконф" Андрей Петренко подтвердил "Коммерсанту" подлинность письма, уточнив, что ограничения касаются не только РФ, но и стран СНГ. При этом Петренко заявил о продолжении работы по действующим контрактам.