Госдума ввела штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тыс. рублей для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из транспорта, а также ужесточающий наказание за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Согласно тексту, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда" и следующего без сопровождения взрослого, повлечет штраф для водителя 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе содержится уточнение, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Авторами поправок о штрафах за высадку детей-безбилетников выступили первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия"), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Они были включены в текст закона в ходе второго чтения.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий", так как "оставшийся один, иногда и просто в чистом поле", ребенок может заболеть или погибнуть.

Помимо этого, принятым документом предусмотрено пятикратное увеличение - с 1 тыс. до 5 тыс. рублей - штрафов за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Кроме того, вводится административная ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд. Штраф за это составит 5 тыс. рублей, нарушителю также может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, а за повторное совершение такого правонарушения - на один год.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Документ вступил в силу 7 марта.