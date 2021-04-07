Дума приняла закон об обязательной аттестации гидов и запрете иностранцам вести экскурсии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, вводящий с июля 2022 года обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Документ также запрещает заниматься этой деятельностью иностранным гражданам.

Закон устанавливает, что экскурсоводом, гидом-переводчиком и инструктором-проводником на туристских маршрутах может быть только гражданин РФ, прошедший аттестацию. Прописываются основные критерии аттестации и требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков, в том числе владению иностранным языком, на котором проводятся экскурсии. Перепроходить аттестацию необходимо будет каждые пять лет, по ее итогам будет выдаваться соответствующий документ, а также нагрудная идентификационная карточка.

К инструкторам-проводникам предъявляются дополнительные требования, в том числе отсутствие медицинских противопоказаний к работе, судимости за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иные тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, умышленные преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

Аттестаты будут выдавать аттестационные комиссии, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа. Ростуризм будет вести открытый единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте, обновления будут вноситься региональными органами госвласти в сфере туризма.

"Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники <...> вправе продолжать осуществление указанной деятельности в течение одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в тексте документа. Ранее выданные аттестаты будут действовать до начала 2024 года.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, действие закона не будет распространяться на тех гидов, у которых заключены трудовые или гражданско-трудовые договоры с владельцами объектов показа либо трудовые договоры с религиозными организациями, а также на гидов и экскурсоводов, которые знакомят туристов с объектами "в рамках осуществления образовательной деятельности".

Санкции за работу без аттестации

В середине марта депутаты внесли в Госдуму сопутствующие поправки в КоАП РФ, устанавливающие санкции за работу гидом или экскурсоводом без аттестата: гражданам может грозить предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 10 тыс. рублей, юрлицам - до 30 тыс. рублей. Более высокие штрафы предлагаются для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту: до 10 тыс. рублей для граждан, до 30 тыс. рублей для должностных лиц, до 50 тыс. рублей для юрлиц. За выдачу аттестата инструктора-проводника не уполномоченной на это организацией, не включенной в реестр, должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. рублей, юрлицам - до 300 тыс. рублей Пока законопроект не рассмотрен Госдумой.