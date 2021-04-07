В ВОЗ высоко оценили уровень здравоохранения в России

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает стратегии развития здравоохранения в России, а также надеется на включение российских вакцин от коронавируса в систему организации. Об этом заявила в среду представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-конференции, приуроченной к Всемирному дню здоровья.

"ВОЗ, директоры, [директор Европейского регионального бюро ВОЗ] Ханс Клюге, который посетил Россию в прошлом году, высоко оценивает существующие в России стратегии в области общественного здоровья. Цели и индикаторы, которые находятся в этих стратегиях, абсолютно соответствуют глобальным и региональным стратегиям ВОЗ на различных уровнях", - сказала она.

Вуйнович отметила, что стала свидетелем усилий, которые предпринимали правительство России, Минздрав, другие органы на всех уровнях по борьбе с пандемией. "Гибкость системы позволила эффективно противостоять инфекции, защитить население и не дать системе здравоохранения сломаться под наплывом пациентов, особенно в самом начале распространения вируса, когда все были в абсолютно тяжелой ситуации, когда была острая нехватка масок и всего другого", - подчеркнула она.

Вуйнович указала на уникальные достижения российской медицины в области разработки новых вакцин и препаратов от коронавируса. "В стране зарегистрированы три вакцины. Мы надеемся, что они будут включены в систему ВОЗ", - сказала она.

Представитель ВОЗ также поблагодарила Россию за то, что ее вакцина доступна жителям многих государств, включая родную для Вуйнович Сербию. "Я призываю всех людей защитить себя и своих близких. Мы знаем, что мир победил и дифтерию, и коклюш, и корь, и полиомиелит, и натуральную оспу благодаря вакцинам. Так что надеемся, что вакцина, гигиена и здоровый образ жизни вместе помогут нам победить и эту пандемию", - заключила она.

Борьба с распространением коронавируса

Вуйнович заявила ТАСС, что ВОЗ призывает поддерживать и усиливать социальные меры в целях борьбы с распространением коронавируса.

"Сейчас нам всем следует сосредоточиться на спасении жизней и сокращении передачи вируса, потому что независимо от того, на каком этапе распространения вируса любая страна может оказаться, еще не поздно переломить кризис COVID-19. Призыв ВОЗ остается прежним: необходимо продолжать и усиливать меры общественного здравоохранения и социальные меры, которые, доказали свою эффективность. К ним относятся тестирование и отслеживание контактов с последующими изоляцией и карантином, а также индивидуальные меры защиты, такие как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски при необходимости", - отметила она.

Вуйнович подчеркнула, что для снижения темпов заражения требуются постоянные совместные усилия, а также напомнила о личной ответственности каждого в вопросе преодоления глобальной пандемии. "Если количество случаев COVID-19 начнет расти, хорошо известные меры, включая возможные ограничения, адаптированные к местным условиям, могут потребоваться", - добавила представитель ВОЗ.

Отвечая на вопрос о возможности и сроках новой волны распространения инфекции в РФ, Вуйнович отметила, что ВОЗ на данный момент не может прогнозировать, где и когда можно ожидать следующего всплеска заболеваний.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщила, что показатели заболеваемости свидетельствуют о возможной третьей волне распространения коронавируса в стране. Позже министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг ее слова, заявив, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно.