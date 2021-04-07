Россельхознадзор не видит необходимости в вакцинации от COVID-19 хомяков и мышей

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор не видит необходимости в вакцинации от COVID-19 домашних хомяков, мышей и других мелких животных. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

"На данный момент у нас есть только экспериментальные данные о том, что эти животные восприимчивы, но какой-то крайней необходимости в вакцинации этих видов лично я не вижу, потому что кошки и собаки могут иметь больше контактов с инфицированными людьми. Соответственно, перед выездом на ту же дачу, где животные могут находиться на свободном выгуле, вакцинировать их я бы рекомендовал. Но делать вакцинацию животных, которые содержатся дома в клетке, необходимости я не вижу", - сказал он, отвечая на вопрос о вакцинации хомяков, мышей и других мелких животных.

В свою очередь заместитель директора по научно-исследовательской работе и мониторингу Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), который выступает разработчиком вакцины от COVID-19 для животных, Илья Чвала напомнил, что вакцинации подлежат только клинически здоровые животные. "Однозначно прививку не стоит делать, если животное больно, если вы видите это по его поведению и аппетиту и у него повышенная температура. Это требование едино, и не только к новой вакцине", - сказал он. При перенесении животным коронавируса прививки рекомендуется делать через 2-3 месяца после болезни, добавил он.

31 марта стало известно о том, что первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. В апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.