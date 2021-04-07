Дума освобождает врачей от уголовного наказания при случайной утрате наркотических средств

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который призван оградить медиков от наказания по уголовной статье за нарушение правил оборота наркотических средств, которые использовались в медицинских целях, если оно произошло по неосторожности и утрата препаратов не привела к причинению вреда охраняемым уголовным законом интересам.

В пояснительных материалах указано, что внесенная инициатива направлена "на гуманизацию уголовного законодательства". Статью 228.2 УК РФ предлагается дополнить примечанием, согласно которому действие статьи "не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам".

Факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД. Как заметил в ходе пленарного заседания статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, законопроектом не предусмотрено никаких дополнительных ограничений. "Мы, наоборот, освобождаем от уголовной ответственности работников медицинских организаций, которые в силу определенных причин утратили эти наркотические или психотропные препараты", - сказал он, уточнив, что препараты не должны поступить в незаконный оборот.

Как отметил со своей стороны председатель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, речь идет об освобождении от уголовной ответственности за разбившиеся ампулы, нарушения правил перевозки, учета и т. д. Законопроект будет иметь обратную силу, при этом он не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату наркотических средств, заметил депутат.

На данный момент максимальное наказание по статье 228.2 УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет с потерей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

В пояснительных материалах разработчики привели статистику, согласно которой за период с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по статье 228.2 УК, из них 29 в отношении медицинских работников, из которых пять были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд. Дополнение данной статьи предложенным примечанием соответствует рекомендациям Международного комитета по контролю над наркотиками, сказано в пояснительной записке.